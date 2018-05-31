Штормовое предупреждение в Москве продлили до вечера 31 мая

Штормовое предупреждение, объявленное в Москве накануне, продлили до вечера четверга, 31 мая. Действие предупреждения будет длиться до 21:00.

«До 21:00 31 мая в Москве, включая Троицкий и Новомосковский административные округа, ожидается сильный ветер с порывами 15 м/с и выше», — приводит сообщение столичного метеобюро «Интерфакс».

В Москве установилась прохладная погода, столбики термометров не поднимутся выше 13 градусов, отмечает РЕН ТВ. Потепление вернется в столичный регион не ранее субботы, на этот день синоптики прогнозируют +22 градуса.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы проявлять внимательность и осторожность из-за усиления ветра.

В Москве и области синоптики объявили повышенный, «желтый» уровень погодной опасности 30 мая из-за шквалистого ветра. Предупреждение продлили и на 31 мая.

Из-за непогоды в ЦФО оказались обесточены свыше 150 населенных пунктов.