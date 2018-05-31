Нефтяные компании пообещали Козаку держать розничные цены на бензин

Нефтяные компании пообещали вице-премьеру Дмитрию Козаку держать розничные цены на бензин, об этом рассказал представитель Козака Илья Джус.

«С учетом принятых решений о снижении фискальной нагрузки на отрасль компании подтвердили готовность выдерживать текущий уровень розничных цен на бензин и дизтопливо», — цитирует ТАСС Джуса.

30 мая Федеральная антимонопольная служба заявила, что нефтяные компании России снизили объемы продаж нефтепродуктов на внутреннем рынке, что могло привести к росту цен.

Сами же производители автомобильного топлива заявили о том, что причиной роста цен на бензин стала непродуманная фискальная политика и рост цен на нефтепродукты за рубежом.