Нефтяные компании пообещали Козаку держать розничные цены на бензин
Нефтяные компании пообещали вице-премьеру Дмитрию Козаку держать розничные цены на бензин, об этом рассказал представитель Козака Илья Джус.
«С учетом принятых решений о снижении фискальной нагрузки на отрасль компании подтвердили готовность выдерживать текущий уровень розничных цен на бензин и дизтопливо», — цитирует ТАСС Джуса.
30 мая Федеральная антимонопольная служба заявила, что нефтяные компании России снизили объемы продаж нефтепродуктов на внутреннем рынке, что могло привести к росту цен.
Сами же производители автомобильного топлива заявили о том, что причиной роста цен на бензин стала непродуманная фискальная политика и рост цен на нефтепродукты за рубежом.