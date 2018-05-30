Прививка ЗОЖ

XII Всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания России» стартовал в Москве в среду. Он станет площадкой для обсуждения главных вопросов, касающихся сбережения здоровья граждан. Это правильное питание, борьба с курением и зависимостью от алкоголя и наркотиков, сохранение психологического здоровья, профилактика заболеваний и санаторно-курортная реабилитация.

В 2018 году главная тема форума — формирование здорового образа жизни. Она собрала в Гостином дворе представителей Минздрава, Минпромторга, Минтруда, Роспотребнадзора, Росздравнадзора, Минобрнауки (с 15 мая Минпросвещения и Миннауки; сейчас в процессе реорганизации), Минспорта, ФМБА России и других ведомств. А также ведущих ученых и врачей страны.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на открытии форума назвала главной задачей на ближайшие пять-шесть лет увеличение до 60% доли россиян, которые придерживаются здорового образа жизни (сейчас по соцопросам — около 40%).

— Нам нужно к 2024-25 году существенно сократить число курящих, злоупотребляющих алкоголем. Перейти на правильные рационы питания. Нужно, чтобы массовая физкультура и спорт стали достоянием всех граждан, — отметила министр.

Президент Лиги здоровья нации (организатор форума) Лео Бокерия зачитал на открытии обращение премьер-министра Дмитрия Медведева: «Сегодня мы поставили себе амбициозную задачу – повышение ожидаемой продолжительности жизни до 80 лет к 2030 году. А значит, нам предстоит выстроить передовую систему здравоохранения, разработать и внедрить новейшие методы диагностики и лечения заболеваний. А главное, сделать так, чтобы люди сами научились ответственно относиться к своему здоровью».

Форум состоит из выставочной и дискуссионной части. В выставке участвуют министерства (федеральные и региональные), лечебные учреждения, предприниматели. Всего более 200 организаций из 25 регионов.

Дискуссионная часть форума открылась пленарным заседанием «Здоровый образ жизни — единство целей». На нем глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что служба намерена добиваться снижения смертности в том числе актуализацией национального календаря прививок.

— Нужно проводить прививки против кори до 55 лет (сейчас — до 35 лет. — «Известия»). Интенсивно прививать пожилое население от гриппа, от пневмококка. Внимательно смотреть за здоровьем работающих граждан, — отметила Анна Попова.

Замминистра труда и соцзащиты Григорий Лекарев сообщил, что в России снизился уровень смертельного производственного травматизма: с 2,5 тыс. случаев в 2007 году до 1,5 тыс. в 2017-м. Но показатель пока не достиг европейского уровня: в РФ он составляет 2,87 случаев на 100 тыс. населения, а в Германии — 2,5.

— Лидеры печальной статистики: строительная отрасль (24% от всех погибших), обрабатывающее производство (15%), транспорт (12%), а также сельское хозяйство, ЖКХ и добыча полезных ископаемых. Во всех этих отраслях заняты порядка 43% от всех работников отраслей экономики. Сейчас мы разрабатываем меры по снижению травматизма на производстве, — пояснил Григорий Лекарев.

Среди мероприятий форума — круглые столы «Продвижение принципов здорового питания», «Превенция суицидального поведения», конгресс «Санаторно-курортное лечение», симпозиум «Телемедицина и практическое здравоохранение» и другие. Форум продлится до 1 июня.