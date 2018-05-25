Всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания России» пройдет в Москве

Девятый всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания России» пройдет с 30 мая по 1 июня в Москве. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем iz.ru в пятницу, 25 мая.

На мероприятии обсудят вопросы здорового питания, проблемы борьбы с суицидальным поведением, курением, наркозависимостью и перспективы развития курортной медицины и телемедицины. Кроме того, будут представлены первый компьютерный томограф отечественного производства и другие новинки медицинской техники.

«Это крупнейшее межведомственное мероприятие, посвященное теме здоровья. В этом году в его подготовке участвуют более 15 федеральных министерств и ведомств, 25 регионов России, десятки коммерческих организаций и НКО», — рассказали «Известиям» организаторы.

В центре внимания форума — проект «Формирование здорового образа жизни», утвержденный Советом при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам. В мероприятии примут участие глава Минздрава Вероника Скворцова, президент Лиги здоровья нации Лео Бокерия, руководители Росздравнадзора, Роспотребнадзора, ФМБА России, представители Минтруда, Минспорта, Минобразования, губернаторы и министры регионов, а также известные врачи и ученые.