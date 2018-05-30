Памятник городовому поставили в Туле в честь 300-летия полиции

Новый монумент появился возле Тульского кремля. В торжественной обстановке состоялось открытие памятника городовому.

Статуя расположилась на улице, которая примыкает к Пятницкой башне. В конце XIX века там располагались трактиры, торговые лавки и питейный дом, поэтому требовалась постоянная работа городовых. Когда улице вернули исторический облик, было принято решение посвятить монумент полицейскому соответствующей эпохи.

Обличье городового исторически достоверно, исключение составляет только фуражка. На ней выбит номер региона вместо личного номера полицейского, пишет ИА «Тульские новости».

Открытие монумента состоялось в торжественной обстановке. К присяге привели 30 молодых сотрудников полиции.