Памятник служебным собакам открыли в Симферополе

В день 100-летия пограничных войск в Симферополе появилось два новых памятника. Мемориалы посвящены пограничникам и их служебным собакам.

Памятник «Пограничникам всех поколений» исполнен из мрамора, он изображает старший погранотряд. Проект мемориала придумала и реализовала семья Акинфиевых из Симферополя. Изначальная задумка заключалась в том, чтобы установить пограничные знаки Российской Империи, Советского Союза и Российской Федерации, сообщает ИА «Крыминформ».

На мемориале «Пограничным собакам посвящается…» изображена овчарка, охраняющая границу.

Торжественные мероприятия в честь пограничных войск продолжаются в Симферополе два дня. Пограничники проводят показательные выступления со служебными собаками и показывают образцы современной военной техники.