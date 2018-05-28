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Скульптура «Пограничникам всех поколений» открыта в Самаре

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Новая скульптурная композиция «Пограничникам всех поколений» установлена в Самаре. Она появилась в парке Победы. Авторы инициативы об установке памятника — общественная организация «Ветераны-пограничники Самарской области». Ее члены обратились к главе региона Дмитрию Азарову, и тот идею поддержал.

Как сообщает НИА «Самара», композиция изображает воина в полном обмундировании, стоящего у пограничного столба, а рядом с ним сидит собака. По словам замглавы общественной организации Андрея Васильева, памятник можно назвать народным. Деньги на его создание и установку поступили от жителей не только Самарской области, но и других регионов. Финансовую поддержку оказало и областное правительство.

Автор композиции — известный скульптор Иван Мельников. Он был награжден премией ФСБ за скульптуру «Пограничникам Арктики», которая была установлена в Мурманске в 2013 году. Не исключено, что в ближайшее время скульптура пограничника с собакой будет установлена в другом городе Самарской области — Тольятти.

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