«Зеленые фуражки» пройдут колонной по центру Липецка

В Липецке отмечают День пограничника. Сегодня, 28 мая, исполняется 100 лет со дня учреждения службы пограничной охраны России.

Lipetskmedia информирует, что митинг «Зеленые фуражки», который стал уже традиционным, проходит на площади Героев. Военные и те, кто проходил срочную службу в пограничных войсках, почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. После торжественной части участники шествия двинутся по Петровскому спуску до площади Революции.

Основные мероприятия будут проходить на центральном городском пляже. Пришедших ждет концертная программа, показательные выступления и даже демонстрация задержания нарушителя границы собакой.

Портал iz.ru сообщал, что в День пограничника жители Крыма могут посетить борт корабля «Аметист». Судно патрулирует акваторию и охраняет Крымский мост.