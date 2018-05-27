В ФСБ рассказали о технике для охраны границы на море и служебных собаках

Российские пограничные органы существенно повысили свои возможности по охране государственной границы на море и до сих пор используют служебных собак при поиске и задержании нарушителей госграницы России. Об этом в канун 100-летия российской пограничной службы рассказал заместитель директора Федеральной службы безопасности России — руководитель погранслужбы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

По его словам, возможности по охране государственной границы на море существенно возросли. Новые корабли и катера различных проектов и модификаций поступают в пограничные органы. В 2017 году было поставлено около 1,3 тыс. комплектов технических средств и инженерного вооружения, а в состав береговой охраны приняли восемь катеров и два пограничных сторожевых корабля.

При этом использование технических средств не снижает роль служебных животных. На данный момент в пограничных органах насчитывается более 3 тыс. служебных собак и около 800 лошадей. Собаки необходимы также при поиске мин, взрывчатых веществ и наркотических средств, пишет «РИА Новости».

«Например, в феврале 2017 года с помощью служебной собаки по кличке Саграна при осмотре транспортных средств в автомобильном пункте пропуска в скрытой полости автомобиля обнаружены автомат и более 1,1 тыс. различных патронов. А собака по кличке Нора по запаховому следу нарушителей обнаружила два замаскированных в лесопосадке мешка, в которых находилось свыше 45 кг марихуаны и около 2 кг гашиша», — рассказал Кулишов.

Всего в 2017 году с помощью служебных собак было досмотрено более 2,6 млн автотранспортных средств и железнодорожных вагонов, около 12 тыс. морских, речных и воздушных судов, 10 тыс. единиц крупногабаритных грузов. Кроме того, более 1,7 тыс. нарушителей госграницы и ее режима, а также изъято более 120 кг наркотических средств, 21 единица оружия и 2,2 тыс. боеприпасов.

28 мая традиционно свой профессиональный праздник отмечают российские пограничники, несущие службу, кадровые офицеры и ветераны пограничных войск. В 2018 году отмечается 100-летие российской пограничной службы.