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Парк имени 300-летия полиции открылся в Краснодаре

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Парковая зона площадью около 18 га открылась в Краснодаре в честь празднования 300-летия образования российской полиции. В церемонии приняли участие около 2 тыс. сотрудников правоохранительных органов и студентов Университета МВД.

На территории парка высажено более 10 тыс. деревьев и кустарников. Для горожан оборудовали детские городки, площадки для игры в волейбол и баскетбол, футбольный стадион. Парк будет открыт ежедневно с 9:00 до 21:00. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia.

Решение присвоить зеленой зоне в районе Университета МВД наименование «Парк имени 300-летия полиции России» было принято в ноябре 2017 года депутатами городской думы Краснодара. На открытии парка глава города Евгений Первышов поблагодарил правоохранительные органы за службу и отметил, что Краснодар является одним из самых безопасных городов России.

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