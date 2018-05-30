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Искусственный интеллект научили определять личность по походке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Ученые из Великобритании и Испании научили искусственный интеллект (ИИ) устанавливать личность человека по его походке. Об этом информирует сайт Манчестерского университета.

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Исследование было проведено совместно со специалистами Автономного университета Мадрида. Как утверждают эксперты, технологию распознавания личности по походке можно использовать вместо отпечатков пальцев или сканирования сетчатки глаза.

Ученым удалось собрать самую большую в мире базу данных о походке людей, в которую вошло около 20 тыс. записей с движениями ног 127 человек. Для фиксирования особенностей походки использовались специальные напольные сенсоры и камеры с высоким разрешением. С помощью полученных данных ИИ практически безошибочно определял личность идущего человека, неверный результат программа выдавала лишь в 0,7% случаев.

Как сообщил инженер Омар Костилья Рейес, у каждого человека можно выявить около 24 особенностей походки. По его словам, новую разработку можно будет использовать при прохождении контроля в аэропортах, а также для выявления ментальных проблем со здоровьем.

Ранее британские ученые представили фильм, сюжет и темп которого может меняться в зависимости от настроения и внимания зрителя. В хронологию повествования картины вплетен 101 трлн вариантов развития событий. 

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