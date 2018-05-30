Ученые в Великобритании сняли фильм с меняющимся сюжетом

Специалисты Ноттингемского университета сняли фильм, сюжет которого может меняться в зависимости от настроения и внимания зрителя. Об этом сообщает MIT Technology Review.

Картина получила название «Момент». Режиссером выступил Ричард Рэмчерн, который специально для фильма создал 101 трлн вариантов развития сюжета. Продолжительность ленты составляет 27 минут. Это история о будущем, которое омрачено борьбой искусственного интеллекта с человеческим. Для просмотра зрителю необходимо надеть специальную гарнитуру, которая будет считывать электрическую активность мозга и замерять уровень настроения и внимания, сообщает телеканал «360».

Таким образом, сюжет и темп фильма будут меняться в зависимости от показаний датчиков. Премьера фильма намечена 7 июня на Шеффилдом кинофестивале. Позднее картину смогут оценить остальные британцы.

В конце апреля сооснователь компании Google и один из директоров холдинга Alphabet Сергей Брин заявил об угрозах искусственного интеллекта.