«Колонка-шпион» раскрыла личные разговоры семейной пары из США

Голосовой помощник Alexa, который используется во многих домах для контроля над системами обогрева, освещения и безопасности, записала личный разговор семейной пары из Америки на колонку Amazon Echo и отправила его одному из контактов.

Как сообщает портал The Verge, произошло это совершенно случайно. Специалисты предположили, что во время разговора между супругами искусственный интеллект воспринял некоторые фразы как знакомые ему команды, записал их и отправил получателю. Именно так и произошла «утечка информации».

В компании Amazon подтвердили, что данный случай действительно произошел. После этого молодые супруги признались, что впредь будут осторожнее в обращении с данным устройством.

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