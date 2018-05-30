Деревня Кудрово под Петербургом станет городом

Депутаты законодательного собрания Ленинградской области единогласно приняли в первом чтении законопроект, предполагающий присвоение статуса города деревне Кудрово. Изменений требовали местные жители, число которых превышает 12 тыс. человек.

Благодаря новому статусу в Кудрово будут строить больше медучреждений, школ, детсадов, дорог и других важных объектов. По информации телеканала «78, административный центр Заневского городского поселения в поселке Янино-1 переносить не будут.

В марте губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил перерегистрировать администрацию и госпредприятия региона, расположенные в Санкт-Петербурге. Юридическим адресом станет приемная на улице Киргетова в городе Гатчина. По словам Дрозденко, максимальный объем налоговых платежей должен оставаться в Ленобласти.