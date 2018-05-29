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Онлайн-карту достопримечательностей создают в Ленинградской области

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Жители Ленинградской области составят онлайн-карту достопримечательностей региона. Проект начнет работу в середине лета.

На первом этапе проекта «Открывая Ленобласть» туристы и жители региона смогут рассказать истории об интересных местах и достопримечательностях. Принять участие в сборе информации может любой желающий. Далее организаторы составят семь маршрутов на основе присланных историй и отправятся в экспедицию. По мере прохождения маршрутов блогерами и журналистами составленная карта будет наполняться видеодневниками и фотографиями, сообщает телеканал «78».

Работу над проектом планируется завершить к середине лета. Авторов самых интересных историй о достопримечательностях наградят призами.  

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