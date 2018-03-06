Администрация Ленинградской области переедет из Петербурга в Гатчину

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил перерегистрировать администрацию и госпредприятия региона, расположенные в Санкт-Петербурге. Документы для переезда необходимо подготовить за два месяца.

По словам Дрозденко, максимальный объем налоговых платежей должен оставаться и работать в Ленобласти. Юридическим адресом областной администрации станет приемная на улице Киргетова в городе Гатчина. Как напоминает телеканал «78», переезд чиновников Смольного в «Невскую ратушу» подорожал в 1,5 раза.

Гатчина с населением около 95 тыс. человек является самым крупным населенным пунктом Ленинградской области. Город воинской славы России расположен в юго-западной части региона, в 42 км от центра Санкт-Петербурга. «Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина», а также исторический центр города включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.