Депутат предложил включить секс-роботов в систему ОМС в Ленобласти

Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров подготовил обращение к губернатору Александру Дрозденко с просьбой поддержать запуск пилотного проекта государственной поддержки производства секс-роботов, сообщает телеканал «78».

По его мнению, такая инициатива будет способствовать улучшению качества жизни людей, испытывающих проблемы в личной жизни, а также приведет к снижению уровня венерических заболеваний.

Также парламентарий предложил внести секс-услуги с использованием кукол в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

«Реализация рассматриваемых в настоящем обращении предложений позволит комплексно урегулировать возникающие в настоящее время общественные правоотношения по легальному использованию секс-роботов», — цитируют журналисты документ.

Стоит отметить, что за две недели до этого депутат предложил приравнять на законодательном уровне заведения с роботизированными куклами к притонам.

В феврале 2018 года китайская компания Doll Sweet Dolls и EX Doll презентовала секс-робота, который может выполнять часть домашних обязанностей, в том числе мыть посуду.