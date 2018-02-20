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Депутат предложил включить секс-роботов в систему ОМС в Ленобласти

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Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
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Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров подготовил обращение к губернатору Александру Дрозденко с просьбой поддержать запуск пилотного проекта государственной поддержки производства секс-роботов, сообщает телеканал «78».

По его мнению, такая инициатива будет способствовать улучшению качества жизни людей, испытывающих проблемы в личной жизни, а также приведет к снижению уровня венерических заболеваний. 

Также парламентарий предложил внести секс-услуги с использованием кукол в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

«Реализация рассматриваемых в настоящем обращении предложений позволит комплексно урегулировать возникающие в настоящее время общественные правоотношения по легальному использованию секс-роботов», — цитируют журналисты документ.

Стоит отметить, что за две недели до этого депутат предложил приравнять на законодательном уровне заведения с роботизированными куклами к притонам.

В феврале 2018 года китайская компания Doll Sweet Dolls и EX Doll презентовала секс-робота, который может выполнять часть домашних обязанностей, в том числе мыть посуду.

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