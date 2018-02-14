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Очередной секс-шоп ограблен в Санкт-Петербурге

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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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Двое налетчиков в балаклавах ограбили интимный салон в Санкт-Петербурге и угрожали продавцу, нападение было снято камерами видеонаблюдения в магазине.

Эксклюзивное видео оказалось в распоряжении редакции 78.ru. На записи видно, как двое грабителей в масках зашли в секс-шоп на улице Подковырова и наставили на продавца пистолет. Затем они принялись обчищать витрины и кассу.

Злоумышленникам удалось вынести из магазина 8,5 тыс. рублей, ноутбук и телефон. Кроме того, один из нападавших прихватил с витрины интимный гель.

Торговая точка на улице Подковырова стала четвертой в серии ограблений, которая продолжается с начала февраля. Первое нападение со стрельбой произошло 4 февраля в секс-шопе на Алтайской улице, на следующий день грабители наведались в магазин на Загородном проспекте, а 6 февраля налетчики ограбили пункт выдачи секс-товаров на Литейном проспекте. 

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