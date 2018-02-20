Платные парковки организуют на дорогах Ленобласти

На дорогах общего пользования в Ленинградской области появятся платные парковки. Приказ, устанавливающий порядок создания парковок, подписан председателем Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Юрием Запалатским.

Из документа следует, что решение о создании платных парковочных мест будет приниматься Комитетом. При этом машины пожарных, скорой помощи, полиции и силовых ведомств при использовании по служебной необходимости можно парковать бесплатно.

Где именно будут созданы платные парковки пока не определено, сообщили телеканалу «78» в Комитете.

Как сообщал портал iz.ru, в Москве планируется создание около 100 дополнительных парковочных мест для такси.