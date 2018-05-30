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Геленджик получит 100 млн рублей на благоустройство

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Геленджик победил во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Он представил на конкурс проект благоустройства парковой зоны у строящегося кафедрального собора святого апостола Андрея Первозванного.

По итогам конкурса город-курорт получит 100 млн рублей на реализацию представленного проекта. Согласно ему, в парке оборудуют три прогулочные террасы со смотровыми площадками с видом на Геленджикскую бухту.

Также, у микрорайона Северный планируют благоустроить зеленую зону, проложить дорожки и обустроить аллеи. Все существующие на данном участке деревья сохранят, сообщают «Кубанские новости».

Помимо этого, в рамках проекта будут построены тротуары и большая современная парковка.

Конкурс создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводился первый раз по поручению Президента России Владимира Путина. Итоги были подведены в Москве.

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