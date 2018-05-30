Евросоюз призвал расследовать убийство Бабченко быстро и прозрачно

Европейский союз призывает к быстрому и прозрачному расследованию убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко, говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

Оперативное расследование, которое привлечет к ответсвенности виновных, станет «лучшим способом почтить память господина Бабченко и его работу, а также бороться против любых попыток поставить под угрозу наши фундаментальные права», отмечается в сообщении.

Бабченко застрелили 29 мая неподалеку от его квартиры в Киеве. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обвинил Россию в причастности к этому убийству.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал обвинения Гройсмана «печальной модой». Руководитель ФСБ Александр Бортников сравнил с бредом и чушью заявления Киева о причастности России к гибели Бабченко.

Между тем провести тщательное и беспристрастное расследование убийства журналиста призывает посольство США на Украине. Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Микеле Николетти также осудил произошедшее в Киеве.