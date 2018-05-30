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Полигон ТБО загорелся в Новгородской области

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Свалка горит в Маловишерском районе Новгородской области. Местные жители опасаются, что дым дойдет до населенных пунктов.

По данным администрации, на месте пожара работают сотрудники компании, которая занимается эксплуатацией полигона ТБО. Содействие в тушении оказывают сотрудники МЧС, сообщает Новгород.ру. Что стало причиной возгорания, пока не уточняется.

Полигон находится в 4 км от Малой Вишеры. Местные жители сообщают, что дым может дойти до населенного пункта.

Ранее мусорный полигон загорелся в Полетаево Челябинской области. По одной из версий, причиной стал поджог. Транспортная лента вспыхнула в ангаре по переработке мусора, рабочие не пострадали.

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