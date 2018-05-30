Поджог мог стать причиной крупного пожара на свалке под Челябинском

В Полетаево Челябинской области сгорел мусорный полигон. Одна из версий пожара — поджог. В ангаре по переработке мусора вспыхнула транспортная лента. Рабочие своевременно эвакуировались, никто не пострадал.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки. Однако поджог не исключается. Сумма ущерба оценивается в 25 млн рублей. Полиция проводит проверку. Об этом сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

В Полетаево привозят отходы из 13 муниципалитетов, в том числе из Челябинска. Полигону требуется модернизация, однако местные жители против расширения свалки.

Ранее специальное мобильное приложение под названием «Берегите лес» создали в Тюмени. Теперь у жителей города, которые стали очевидцами лесного пожара, есть руководство к действию. Они смогут оперативно сообщить о случившемся спасателям. Приложение также позволяет передавать информацию о несанкционированных свалках мусора.