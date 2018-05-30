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Опубликовано видео испытаний беспилотного автобуса в Казани

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В интернете появилось видео тестовых поездок беспилотных туристических микроавтобусов вдоль улицы Сибгата Хакима в Казани. Дорогу для шаттлов построили от «Ривьеры» до улицы Меридианная, в настоящее время она закрыта.

Через две недели, 13 июня, беспилотники начнут перевозить болельщиков чемпионата мира по футболу, отмечает ProKazan.ru. После мундиаля транспорт будет предназначен для пассажиров бизнес-класса, прибывающих в аэропорт Бегишево.

Ранее американский инженер и изобретатель Илон Маск показал в Сети видеоролик концепта электробуса для подземных тоннелей, создаваемых одной из его компаний — The Boring Company. Скорость автономного электробуса будет составлять 150 миль (около 241 км), а его переключение между лифтами и тоннелями будет происходить в автоматическом режиме. 

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