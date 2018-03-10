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Илон Маск показал концепт электробуса для подземных тоннелей

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Фото: Global Look Press/Alexis Georgeson/Tesla Motors
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Американский инженер и изобретатель Илон Маск показал в Сети видеоролик концепта электробуса для подземных тоннелей, создаваемых одной из его компаний — The Boring Company.

В комментарии к ролику Маск указал, что скорость автономного электробуса будет составлять 150 миль (около 241 км), а его переключение между лифтами и тоннелями будет происходить в автоматическом режиме, сообщает телеканал «360».

«Полагаю, это можно назвать подземным автономным электрическим автобусом со скоростью 150 миль в час (241 км/ч), который автоматически переключается между тоннелями и лифтами. Таким образом, да, это автобус», — написал он.

Миллиардер также отметил, что приоритетом в проектах The Boring Company будут пешеходы и велосипедисты, а не автомобили.

В четверг беспилотный электрогрузовик Tesla успешно доставил первый груз. Ранее стало известно, что Moscow Tesla Club начал принимать заказы на электрокар третьего поколения.

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