Илон Маск показал концепт электробуса для подземных тоннелей

Американский инженер и изобретатель Илон Маск показал в Сети видеоролик концепта электробуса для подземных тоннелей, создаваемых одной из его компаний — The Boring Company.

В комментарии к ролику Маск указал, что скорость автономного электробуса будет составлять 150 миль (около 241 км), а его переключение между лифтами и тоннелями будет происходить в автоматическом режиме, сообщает телеканал «360».

Better video coming soon, but it would look a bit like this: pic.twitter.com/C0iJPi8b4U — Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2018

«Полагаю, это можно назвать подземным автономным электрическим автобусом со скоростью 150 миль в час (241 км/ч), который автоматически переключается между тоннелями и лифтами. Таким образом, да, это автобус», — написал он.

Миллиардер также отметил, что приоритетом в проектах The Boring Company будут пешеходы и велосипедисты, а не автомобили.

В четверг беспилотный электрогрузовик Tesla успешно доставил первый груз. Ранее стало известно, что Moscow Tesla Club начал принимать заказы на электрокар третьего поколения.