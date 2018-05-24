Прямой эфир
Сюжет:

Аэроэкспресс до Пулково построят в Петербурге

0
Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соглашение о строительстве линии аэроэкспресса до аэропорта Пулково подписали в четверг, 24 мая, власти Северной столицы в рамках Петербургского международного экономического форума.

Компания «Аэроэкспресс» планирует завершить строительство к 2022 году, сообщает телеканал «78».

Реализация проекта обойдется почти в 19 млрд рублей, поезда будут ходить между Пулково и Витебским вокзалом. Необходимость в строительстве объясняется ростом пассажиропотока, увеличившегося в 2017 году на 21,6%.

«Мы рады сделать первый шаг в направлении создания в Петербурге современной линии аэроэкспресса», — отметил исполнительный директор компании Валерий Федоров.

Накануне сообщалось, что бесплатная парковка начала работать возле аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Аэроэкспресс протестировали в Волгограде перед ЧМ-2018
«Аэроэкспресс» разрешил бесплатно провозить велосипеды и питомцев

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017