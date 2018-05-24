Аэроэкспресс до Пулково построят в Петербурге

Соглашение о строительстве линии аэроэкспресса до аэропорта Пулково подписали в четверг, 24 мая, власти Северной столицы в рамках Петербургского международного экономического форума.

Компания «Аэроэкспресс» планирует завершить строительство к 2022 году, сообщает телеканал «78».

Реализация проекта обойдется почти в 19 млрд рублей, поезда будут ходить между Пулково и Витебским вокзалом. Необходимость в строительстве объясняется ростом пассажиропотока, увеличившегося в 2017 году на 21,6%.

«Мы рады сделать первый шаг в направлении создания в Петербурге современной линии аэроэкспресса», — отметил исполнительный директор компании Валерий Федоров.

Накануне сообщалось, что бесплатная парковка начала работать возле аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге.