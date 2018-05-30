Самую большую школу России начнут строить летом в Москве

Строительство самой большой школы в России начнут в Москве летом этого года, проект реализуют на территории бывшей промышленной зоны ЗИЛа, рассказал в среду, 30 мая, заммэра столицы Марат Хуснуллин.

Согласно проекту, школа примет 2,5 тыс. учеников, отметил он, разработка строительной документации еще не завершена, отметил он.

Заммэра отметил, что строительство начнется в ближайшие два месяца, передает ТАСС.

«В городе одновременно находится в строительстве 8,5 тыс. объектов, от частных индивидуальных домов до крупных проектов», — добавил Хуснуллин.

Весной мэр Москвы Сергей Собянин в соцсети сообщил, что самая большая школа в России откроется в Москве в 2019 году.

Весной 2013 года московские власти приняли проект планировки производственной зоны ЗИЛа.

Территорию поделили на девять частей, в которых построят жилые микрорайоны, деловой центр, парки, спортивный кластер, наладят производство автомобилей.