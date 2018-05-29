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Повредивший картину Репина арестован на два месяца

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Замоскворецкий суд Москвы арестовал на два месяца Игоря Подпорина, который повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее.

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Злоумышленник будет находится под стражей до 26 июля 2018 года. Обвиняемый признал свою вину.

По словам судьи, Подпорин ранее привлекался к ответственности в Узбекистане и это его характеризует.

ЧП в Третьяковке произошло вечером 25 мая. Подпорин разбил защитное стекло картины и повредил полотно.

По словам хулигана, он приехал в галерею посмотреть на холст, но выпил в буфете водки и его «накрыло». Однако, на последнем допросе Подпорин поменял свои показания и заявил, что пил компот и ел салат

Музей оценил нанесенные картине повреждения как серьезные. Полотно оказалось порвано в трех местах в центральной части и пострадала авторская художественная рама. 

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия. 

Картину Репина повреждали еще при жизни художника. В январе 1913 года 29-летний иконописец нанес ей три удара ножом, в результате чего лица изображенных на холсте пришлось воссоздавать фактически заново. 

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