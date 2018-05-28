Глава Третьяковки запретит разливать алкоголь в ресторане при музее

Директор Третьяковской государственной галереи будет настаивать на том, чтобы ресторан, который располагается на территории здания, прекратил продавать посетителям алкогольные напитки. Об этом Зельфира Трегулова заявила представителям СМИ. Об этом сообщил «Интерфакс».

Она также отметила, что ни одного такого заведения нет в собственности музея — представители данного бизнеса просто являются арендаторами.

«В ресторане «Братья Третьяковы» есть алкогольные напитки, маленькие шкалики алкоголя были в кафе (при музее. — ИФ). Сейчас будем разговаривать, чтобы это оттуда убиралось. Ресторан — отдельное здание, будет сложно убедить владельцев отказаться. Но лицензии у заведений, безусловно, есть», — сообщила Трегулова.

Как стало известно ранее, мужчина, повредивший картину художника Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» 25 мая в Третьяковской галерее, является вменяемым.

Сам подозреваемый рассказал, что перед тем, как совершить акт вандализма в отношении произведения искусства, он зашел в ресторан и выпил немного водки, после чего не понял, как повредил картину.