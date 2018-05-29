Защита обжалует арест обвиняемого в повреждении картины Репина

Защита Игоря Подпорина, обвиняемого в повреждении картины Ильи Репина в Третьяковской галерее, обжалует арест.

«Да, мы обжалуем решение суда», — цитирует ТАСС адвоката Владимира Михеенко.

29 мая Замоскворецкий суд арестовал Подпорина до 26 июля. Вину в содеянном обвиняемый признал.

Инцидент в Третьяковской галерее произошел 25 мая около 21:00 мск. Мужчина разбил защитное стекло картины и повредил полотно. После нападения злоумышленника задержали полицейские, в отношении него возбудили уголовное дело. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, совершенные в отношении особо ценных объектов»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.