Попали в базу

Муниципальные чиновники получат доступ к персональным данным автовладельцев из базы ГИБДД, чтобы наказывать водителей за неправильную парковку. При этом запрашивать информацию о гражданах в других госорганах они не смогут. Такие поправки (есть в распоряжении «Известий») подготовило правительство ко второму чтению законопроекта, разрешающего раскрывать персональные данные по запросу органов местного самоуправления (МСУ). Первоначальная версия документа позволяла получать информацию о гражданах для производства по административным делам без каких-либо ограничений. Эксперты считают, что поправки не решают основной проблемы — наказывать граждан, по их мнению, должны правоохранительные органы, а не местные чиновники.

Около года назад сенаторы Людмила Бокова, Дмитрий Азаров и Андрей Кутепов предложили усовершенствовать порядок, по которому водителей привлекают за нарушения, предусмотренные региональными законами. Например, за стоянку в неположенных местах — на газонах или неоплаченной уличной парковке. Сейчас протоколы по таким нарушениям составляют специальные органы (например, ЦОДД в столице) или должностные лица МСУ. Доказательствами по таким делам обычно становятся фото- или видеосъемка дорожных камер. Однако у чиновников нет доступа к базе автовладельцев, которую ведет ГИБДД, а сведения из нее разрешается раскрывать лишь по запросам федеральных или региональных органов исполнительной власти. В результате нарушители часто остаются безнаказанными.

Эту ситуацию и предложили исправить сенаторы, скорректировав законы «О полиции» и «Об общих принципах организации местного самоуправления». Поправки должны включить региональные и муниципальные органы власти в систему межведомственного электронного взаимодействия, чтобы они могли получать информацию о нарушителях от МВД, поясняла ранее «Известиям» Людмила Бокова. Предполагается, что изменения позволят местным бюджетам дополнительно получать до 76 млн рублей в месяц за счет повышения сборов за платную парковку.

Ко второму чтению законопроекта правительство подготовило поправки. В нынешнем виде документ разрешает муниципальным чиновникам запрашивать и получать от любых госорганов любые данные, необходимые для производства по административным делам, без каких-то ограничений, обратили внимание в кабмине. В правительстве же считают, что нужно ограничиться только персональными данными автовладельцев из базы ГИБДД.

Однако доступ даже к этим данным простимулирует муниципальных чиновников больше штрафовать граждан, опасается координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Получается, что местные власти организуют и контролируют движение, и они же получают деньги за несоблюдение правил, отметил он. Например, в московский бюджет на 2018 год уже заложены доходы от штрафов в размере 28 млрд рублей.

— Как показывает московская практика, система дает очень большой процент ошибок. При рассмотрении таких дел действует презумпция виновности, а на каждое обжалование уходит очень много времени, да и само оно очень часто не имеет экономического смысла, — убежден Петр Шкуматов.

Он подчеркнул, что муниципальные чиновники могут выявлять нарушения, но наказывать граждан должны правоохранительные структуры, которые созданы именно для этого и несут повышенную ответственность за возможные огрехи системы. В противном случае граждане могут оказаться беззащитными перед произволом, отметил эксперт.

Опасной эту инициативу считает и первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков («Единая Россия»). Он напомнил, что на рассмотрении Госдумы сейчас также находятся поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые идут совместно с обсуждаемым проектом.

— Сейчас персональные данные запрашиваются полномочными лицами только после начала административного производства по факту нарушения, а проект разрешает делать это до открытия дела. Это крайне опасно, — полагает депутат.

Он также напомнил, что во многих странах за нарушение правил стоянки просто ставят на колесо «башмак»: водитель оплачивает его разблокировку и получает штраф. Никаких персональных данных для этого не требуется, отметил парламентарий.