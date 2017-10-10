«Помощники Москвы» нашли более 145 тыс. нарушений парковки

Более 145 тыс. нарушений парковки под запрещающими дорожными знаками и на газонах зафиксировали «Помощники Москвы» в 2017 году. Об этом сообщили в информационном центре департамента транспорта столицы.

Мобильное приложение «Помощники Москвы» скачали порядка 200 тыс. москвичей, которые помогают наводить порядок на улицах города. Согласно данным ГИБДД, число аварий в текущем году сократилось на 8% в сравнении с 2016 годом, сообщает сетевое издание m24.ru. Всего в 2017 году в результате присланных фотографий и видеозаписей было обнаружено 543 216 случаев парковки под запрещающими знаками и на газонах. Сотрудники МАДИ зафиксировали более 74 тыс. таких нарушений.

Программа «Помощники Москвы» работает в режиме автоматической фиксации. Она автоматически определяет местоположение пользователя, а после загрузки изображений транспортного средства под определенными углами фиксируется правонарушение. После этого фото попадает в систему центра автоматической фиксации правонарушений и пересылается владельцу авто.

Приложение доступно для владельцев смартфонов на базе iOS и Android. Зайти в него можно с помощью логина и пароля www.mos.ru.

Ранее портал iz.ru сообщал, что столичные власти не планируют вводить платный въезд в центр Москвы.