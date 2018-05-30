Александра Мордовца поместили в изолятор на Петровке

Замдиректора упраздненного Федерального агентства по специальному строительству (Спецстрой) Александра Мордовца поместили в изолятор временного содержания (ИВС № 1) на Петровке, 38. Правозащитники уже навестили бывшего чиновника. Об этом «Известиям» рассказал ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.

Александра Мордовца поместили в трехместную камеру. Один из его сокамерников подозревается в убийстве, другой — в вымогательстве, рассказал Иван Мельников. Бывший чиновник попросил правозащитников по возможности передать ему чайник или кипятильник, чтобы он мог пить чай.

Ранее Александр Мордовец был арестован на два месяца по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве космодрома Восточный. Соответствующее решение принял Хамовнический суд Москвы.

3 мая уже были вынесены приговоры в отношении трех фигурантов дела о растрате 50 млн рублей при строительстве объекта — начальника «Спецстройсервиса» при Спецстрое России Андрея Ярцева, директора «Стройконструкции С» Анатолия Рязанова и гендиректора «Стройконструкции» Николая Шкадина. Суд назначил им тюремные сроки от 6,5 до 7,5 года лишения свободы.