Дорогой пробег

За январь–апрель 2018 года цены на автомобили с пробегом увеличились в среднем на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует аналитический отчет, подготовленный по заказу «Известий» экспертами компании Avito. Наибольший рост зафиксирован у трехлетних кроссоверов. Единственный сегмент рынка, который показал снижение цен, — «паркетники» в возрасте не более года. Структура авторынка подержанных автомобилей меняется, эксперты предсказывают к концу этого года дефицит востребованных моделей и дальнейший рост цен.

Быстрее всего на вторичном рынке дорожают трехлетние кроссоверы и внедорожники (Mitsubishi Outlander, Toyota RAV4, Mazda CX-5 и другие), которые объединены в категорию «спортивно-утилитарные автомобили» (SUV). Средневзвешенная цена таких машин по ситуации на начало мая 2018 года составила 1,49 млн рублей, что на 15,3% выше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщается в исследовании Avito.

Второе место занимают пятилетние автомобили С-класса (Ford Focus, Volkswagen Golf), в среднем они подорожали на 13,7% (525,4 тыс. рублей). Третью ступень по росту цены одновременно занимают трехлетние бюджетные модели B-класса (Kia Rio, Lada Vesta, Volkswagen Polo) и бизнес-седаны D-класса (Toyota Camry, Mazda 6, Ford Mondeo). Средняя цена машин в обоих сегментах увеличилась на 10,5% и составляет 451 тыс. рублей и 1,29 млн рублей соответственно.

Четвертое место у годовалых машин B-класса с показателем роста 10,2% (средняя цена 570 тыс. рублей). Замыкает пятерку дорожающих автомобилей пятилетние бюджетники В-класса (+9,9%; 340 тыс. рублей).

Единственный сегмент, который показал снижение средней цены, — кроссоверы в возрасте до одного года: минус 3,5% по сравнению с прошлым годом (1,7 млн рублей).

— Динамика средних цен за четыре первых месяца этого года составила плюс 7,8%. Такой рост обусловлен рядом факторов. Повысились акцизы на автомобили с мощными моторами, вырос утилизационный сбор, а также колеблется валютный курс. Напрямую это воздействует на рынок новых автомобилей, но косвенно влияет и на авто с пробегом. К тому же весной традиционно спрос растет за счет оживления рынка, — пояснил руководитель проекта «Avito Авто» Сергей Литвиненко.

Аналогичный ценовой тренд на вторичном авторынке фиксирует консалтинговое агентство ERUssiaPartners. По оценкам компании, в среднем повышение цен на автомобили с пробегом составило 7–9%.

— Несмотря на все меры поддержки, цены на новые автомобили ощутимо растут. Перед покупателем, условно говоря, стоит выбор — взять трехлетний кроссовер SkodaYeti или новый Lada Vesta. Даже со всеми скидками от правительства, автопроизводителя и дилера для многих людей подержанный «паркетник» выглядит предпочтительнее компактного бюджетного седана. Второй момент — мы видим, что это не кредитные авто. Рост спроса и, как следствие, цены говорит нам о том, что люди устали от кредитной нагрузки и скорее возьмут машину с большим пробегом, нежели возложат на себя очередное финансовое бремя, — отметил управляющий партнер ERUssiaPartners Сергей Бургазлиев.

Рост цен на наиболее ходовые модели говорит о дефиците, считает Сергей Иванов.

— Собственно, эти скачки цен на некоторые машины — естественная реакция рынка на повышенный спрос. К концу года в этих сегментах мы столкнемся с резким всплеском дефицита: на рынок выйдут трехлетки, купленные в 2016 году, а тогда после падения рубля цены были уже вдвое выше. Но что самое неприятное — тех машин очень мало. К примеру, продажи таких моделей, как Volkswagen Tiguan, Mazda6, Ford Focus, Honda CR-V, Audi Q3, упали в два-три раза. Всё это приведет к трансформации спроса: люди просто будут вынуждены выбирать авто под свой бюджет или пересаживаться в более старые модели с большим пробегом, — отметил эксперт.

Специалисты сходятся во мнении, что к концу года средние цены на авто с пробегом вырастут по сравнению с январем этого года примерно на 16%. По данным аналитического агентства «Автостат», в I квартале 2018 года в России было продано 1 млн 131 тыс. подержанных машин, что на 0,1% ниже аналогичного показателя 2017 года.