Инженеры создали новый материал для автомобилей будущего

Массачусетский технологический институт и BMW разработали надувной и растягивающийся материал, который способен изменить дизайн машин в будущем, сообщает портал Popular Mechanics.

Новый материал способен принимать разные формы и выглядит как живой. Отмечается, что он позволит программировать жесткость или мягкость кресел и воздушных подушек. Благодаря этому можно будет изменять дизайн салона и даже корпуса автомобиля.

16 марта стало известно, что японские власти решили поддержать разработку летающих автомобилей, чтобы разрешить проблему транспортных пробок и оптимизировать грузовые потоки.

Министерство экономики, торговли и промышленности страны окажет содействие проектам в данной сфере. В частности, при ведомстве будет сформирован экспертный совет, который займется координацией работы по разработке таких транспортных средств и обсуждением предлагаемых технологий.