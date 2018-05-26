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Эксперты назвали средний возраст автомобилей в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Эксперты рассказали, что средний возраст легковых автомобилей в России составляет 13,1 года, при этом у иномарок данный показатель составляет 10,9 года, а у отечественных автомобилей — 16,6 года.

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Исследование парка легковых автомобилей в России проводилось по состоянию на 1 января 2018 года аналитическим агентством «Автостат». Наименьший показатель — 6,6 года — оказался у автомобилей китайского производства, пишет RT.

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин считает причиной эксплуатации старых авто низкий уровень доходов российских граждан, пишет НСН.

«Это говорит об уровне жизни наших людей. Они не могут себе позволить часто менять автомобили. И то, что отечественные машины эксплуатируются дольше, не случайно. Это как раз показывает, что на них ездят люди невысокого достатка, которые вынуждены выжимать из них всё, что можно и нельзя», — заявил глава движения агентству.

Также эксперт обозначил средний срок комфортного пользования автомобилем — 3,5 года. Похмелкин считает, что старые отечественные автомобили покупать не имеет смысла, а иномарки следует использовать в пределах гарантийного срока.

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