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Проблему дефицита бензина на Кунашире обещают решить до 10 июня

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Власти Сахалина обещают до 10 июня устранить проблему дефицита бензина на острове Кунашир. Региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства помогло портовым организациям Южных Курил получить лицензию для работы с нефтепродуктами.

Таким образом, как сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу министра транспорта Сергея Садовникова, уже ничего не мешает службам перегружать нефтепродукты, которые требуются району. Ближайшее судно с бензином должно подойти к Кунаширу в первой декаде июня, уточнили в министерстве.

Сообщалось, что дефицит бензина на Кунашире возник из-за того, что владелец судна «Персей», которое доставляло бензин, имел лицензию только на его перевозку, но не на погрузо-разгрузочные работы. Это в конце марта выяснил линейный отдел полиции на транспорте. С тех пор бензин в порту Южно-Курильска не разгружался.

После этого «Персей» с грузом бензина зашел в порт, однако на этот раз необходимой лицензии не оказалось у портовых организаций, которые занимаются выгрузкой.

В результате на острове образовалась нехватка топлива. На местном черном рынке 1 л бензина стоил 100 рублей. Общественный транспорт перешел на сокращенный режим.

Портал iz.ru опубликовал выводы информационно-аналитического центра «Кортес», согласно которым цены на бензин резко выросли на прошлой неделе по всей России. Так, цена на топливо марки АИ-92 увеличилась до 40,76 рубля за литр (+0,76 рубля), марки АИ-95 — до 43,6 рубля (+0,79 рубля).

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