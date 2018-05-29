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Лавров исключил ответные меры по отношению к украинским СМИ

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Россия не готовит мер в отношении украинских журналистов в ответ на действия Киева в отношении российских СМИ. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр подчеркнул, что на Украине запрещены практически все российские СМИ, а расследование гибели журналистов расследуются «ни шатко, ни валко», сообщает «Интерфакс».

Несмотря на это, власти России не предпринимают никаких мер в ответ на действие украинских властей.

В Киеве 15 мая был задержан главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский. Ему предъявили обвинения в государственной измене. Украинские власти утверждают, что «РИА Новости Украина» входила в медиасеть, которую Россия использовала для «гибридной информационной войны» против страны.

29 мая украинские провайдеры приступили к блокировке доступа к ресурсам «РИА Новости» и «РИА Новости Украина», исполняя указ президента страны Петра Порошенко о санкциях по отношению к СМИ.

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