Облигации идут в народ

Минимальный порог покупки «народных» облигаций (ОФЗ-н), который сейчас составляет 30 тыс. рублей, планируют понизить. Об этом рассказал «Известиям» замминистра финансов Сергей Сторчак. Кроме того, доходность по бумагам приблизят к средним рыночным ставкам по банковским вкладам. Минфин также намерен расширить сеть распространения ОФЗ-н и разработать меры поощрения банков, которые будут продавать облигации.

Новым банкам Минфин собирается платить за то, что они распространяют ОФЗ для населения. Вопрос размера вознаграждения сейчас прорабатывается, подчеркнул замминистра. В этом случае министерство сможет предъявлять свои требования к банкам-агентам. Например, в каких местах можно будет размещать рекламу о «народных» ОФЗ и в каких офисах их продавать.

Также Минфин рассматривает возможность снижения доходности по «народным» облигациям до уровня «чуть лучше» банковских вкладов, рассказал Сергей Сторчак.

По данным ЦБ, сейчас средняя ставка по депозитам на срок от одного до трех лет составляет 6,25%. Доходность по ОФЗ-н равна 7,25% годовых в случае владения ими на протяжении всех трех лет. Если продавать бумаги в первый год владения, прибыль по ним теряется. Таким образом, Минфин может снизить доходность по ОФЗ-н в диапазоне 1 п.п.

— С точки зрения надежности инструмент (ОФЗ для населения. — «Известия») существенно лучше по сравнению с депозитами практически в любом российском банке. Скорее наоборот, из-за высокой степени надежности мы могли бы дешевле для государства размещаться, но пока такого решения нет, — посетовал Сергей Сторчак.

Еще одна мера, которую прорабатывает Минфин, — снижение минимального порога для покупки. Сейчас он составляет 30 тыс. рублей. Банки-агенты должны будут провести опрос среди своих клиентов, чтобы выяснить наиболее оптимальный для них размер «входного билета», добавил замминистра.

Модернизация инструмента «народных» ОФЗ необходима для привлечения большего количества клиентов. Минфин позиционировал ОФЗ-н как простой инвестиционный продукт, доступный людям с низким уровнем финансовой грамотности и доходов. Об этом говорил директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов министерства Константин Вышковский.

Между тем «средний чек» при покупке «народных» облигаций оказался очень высоким. Так, в рамках первого выпуска он составил 1,8 млн рублей, в рамках второго — вырос до 2,3 млн рублей, рассказывали ранее «Известиям» в ВТБ. Руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Владимир Попов считает, что снижение минимального порога покупки ОФЗ-н позволит любому гражданину воспользоваться этим эффективным инструментом. В Сбербанке отметили, что средняя сумма покупки составляет порядка 1 млн рублей. Понижение минимального порога не должно значительно повлиять на спрос и объемы продаж, добавили в пресс-службе банка.

Спрос на облигации для населения сохранится и дальше, уверен аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. По его словам, это связано с ростом финансовой грамотности среди граждан: растет число индивидуальных инвестиционных счетов, а также повышается интерес к другим инструментам за пределами традиционных банковских депозитов.

Для увеличения интереса населения к ОФЗ-н Минфину, наоборот, нужно повысить доходность по ним, считает портфельный управляющий УК «Альфа Капитал» Дмитрий Дорофеев. В противном случае «народные» облигации продолжат привлекать средства инвесторов, которые де-факто недостаточно проинформированы о наличии других альтернативных средств вложения денег, полагает эксперт.

Одним из возможных новых банков-агентов, который сможет продавать гражданам облигации, является Почта-банк. О том, что участие этой кредитной организации в размещении ОФЗ-н обсуждается, «Известиям» ранее говорили Сергей Сторчак и глава «Почты России» Николай Подгузов. Это выглядит логично — в сельской глубинке не всегда есть отделения банков, но почти всегда есть офис «Почты России». Однако зарплата в регионах ниже средней по стране, а население отдаленных районов — это пенсионеры и люди с небольшим достатком. Порог в 30 тыс. рублей при покупке «народных» облигаций может оказаться для них слишком высоким. Таким образом, условия продажи, скорее всего, действительно придется изменить.

С апреля 2017 года Минфин разместил три транша ОФЗ-н на 15 млрд рублей каждый. С марта 2018 года Министерство финансов размещает еще один выпуск на 15 млрд рублей.