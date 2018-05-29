В Кремле рассказали об отношении к новому гражданству Абрамовича

Получение гражданства Израиля российским бизнесменом Романом Абрамовичем является его правом, в Кремле не интересуются этим вопросом. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да ничего об этом в Кремле не думают. Предприниматель получает гражданство Израиля — это его право», — отметил официальный представитель Кремля.

Ранее в СМИ появилась информация, что Абрамович 28 мая прибыл в Израиль, где получил паспорт гражданина еврейского государства, и через несколько часов покинул страну.

Кроме того, портал The Bell сообщил, что власти Великобритании отказали предпринимателю в продлении визы инвестора.