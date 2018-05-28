СМИ узнали об отъезде Абрамовича из Израиля после получения гражданства

Российский бизнесмен Роман Абрамович прибыл 28 мая в Израиль для получения гражданства, пробыл в стране несколько часов, а затем покинул страну.

«Он приехал для получения гражданства, пробыл в стране несколько часов и уже покинул Израиль», — приводит ТАСС слова источника во властных структурах в Иерусалиме.

В понедельник СМИ сообщили, что Абрамович приземлился на своем частном самолете в аэропорту Бен-Гурион и получил израильский паспорт.

20 мая портал The Bell со ссылкой на источники сообщил, что власти Великобритании не продлили Абрамовичу визу инвестора. По информации издания, срок его предыдущей визы закончился, а новую бизнесмену еще не выдали.