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СМИ узнали об отъезде Абрамовича из Израиля после получения гражданства

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Фото: REUTERS/Olivia Harris
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Российский бизнесмен Роман Абрамович прибыл 28 мая в Израиль для получения гражданства, пробыл в стране несколько часов, а затем покинул страну.

«Он приехал для получения гражданства, пробыл в стране несколько часов и уже покинул Израиль», — приводит ТАСС слова источника во властных структурах в Иерусалиме.

В понедельник СМИ сообщили, что Абрамович приземлился на своем частном самолете в аэропорту Бен-Гурион и получил израильский паспорт.

20 мая портал The Bell со ссылкой на источники сообщил, что власти Великобритании не продлили Абрамовичу визу инвестора. По информации издания, срок его предыдущей визы закончился, а новую бизнесмену еще не выдали.

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