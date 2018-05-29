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Обнаружен пропавший в Забайкалье вертолет

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Фото: ТАСС/Будневич И.
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Вертолет Ми-2, пропавший в Забайкальском крае, обнаружен.

Люди, находившиеся на борту, выжили. Источник в экстренных службах «РИА Новости» сообщил, что вертолет пропал с радаров из-за возгорания. На место происшествия отправлены спасательные службы.

Воздушное судно 29 мая совершало облет Соходинского заповедника и заброску грузов. Вертолет перестал выходить на связь в Карымском районе края. На его борту находились три человека.

20 мая в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края совершил жесткую посадку частный вертолет. После приземления воздушное судно загорелось. Пассажиры сумели самостоятельно покинуть вертолет. По пути к охотничьему домику у одного из них случился сердечный приступ, в результате чего мужчина скончался.

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