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Вечер памяти Александра Абдулова пройдет в «Ленкоме»

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Фото: ТАСС/Кавашкин Борис
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В московском театре «Ленком» пройдет вечер памяти Александра Абдулова в честь 65-летия со дня рождения артиста. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Слово о народном артисте России в ходе памятного вечера скажет художественный руководитель театра Марк Захаров. Также выступят коллеги и друзья Александра Абдулова.

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«Александр Гаврилович обладал таким количеством разных талантов... Актерство было одним из способов его жизни, потому что позволяло ему существовать в разных ипостасях и одновременно жить многими жизнями, одной ему было мало», — приводит телеканал «Звезда» слова народного артиста России Дмитрия Певцова.

В памятном вечере примут участие Анна Зайкова, Виктор Раков, Александр Збруев, Сергей Степанченко и другие. Артисты поделятся воспоминаниями об актере, на сцену выйдет и 11-летняя дочь Абдулова Евгения.

В «Ленком» Александр Абдулов пришел в 1975 году сразу после окончания ГИТИСа и прослужил в театре 30 лет.  Он дебютировал сразу в главной роли в спектакле «В списках не значится» по повести Бориса Васильева. И потом в течение всей своей ленкомовской жизни актер сыграл много разноплановых ролей, включая Лаэрта в «Гамлете», Хоакина в спектакле «Звезда и смерть Хоакина Мурьетты», Кочкарева в «Женитьбе», Фернандо Лопеса и Человека театра в «Юноне и Авось» и многие другие. Актер также снимался в фильмах Захарова на телевидении. Среди них — «Обыкновенное чудо», «Формула любви», «Тот самый Мюнхгаузен» и другие. Всего на счету Абдулова более сотни картин. Актер ушел из жизни 3 января 2008 года.

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