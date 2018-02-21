Режиссер Марк Захаров рассказал о запретах на сцене и дружбе с актерами

Художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров предпочитает держать с актерами дистанцию, однако с некоторыми из них у него сложились дружеские отношения. Об этом он рассказал в интервью газете «Известия».

«В основном стараюсь держать дистанцию. Но у меня остаются дружеские отношения с Ширвиндтом, с Джиграханяном, были близкие отношения с Андреем Мироновым», — сказал он.

Захаров также отметил, что многие запреты на сцене зависят от таланта режиссера и сопереживания зрителя. По его мнению, если режиссер делает свою работу убедительно и талантливо, то многое допустимо.

Кроме того, режиссер рассказал о готовящемся спектакле «Фальстаф и принц Уэльский», в котором задействованы актеры Дмитрий Певцов и Сергей Степанченко.

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«Если режиссер талантлив — допустимо многое»