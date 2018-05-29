В России появится индустрия продажи подержанных авто на аукционе

Минпромторг готовит проект о введении в России автоаукционной индустрии. С ее помощью государство рассчитывает остановить проведение «серых» сделок и получать в виде налогов порядка 20 млрд рублей ежегодно.

Оборот рынка автомобилей с пробегом сейчас оценивается в 3 трлн рублей. В Минпромторге отметили, что проект позволит вывести на рынок новые услуги.

«Вся инициатива этого проекта сводится к тому, чтобы вывести на рынок новые услуги. И автоаукционная деятельность в этом контексте получается принципиально новым продуктом, речь идет о вторичном рынке продажи автомобилей», — отметили в ведомстве.

Как рассказали «Известиям» в НТИ «Автонет», под контролем которой будет реализовываться идея, аукционы сведут на нет продажи авто «из рук в руки». При этом окончательная схема проекта пока не выбрана, но определено ключевое направление.

В частности, автомобилисты, желающие продать машину, должны будут использовать электронную аукционную платформу (одну или несколько).

Также в «Автонете» указали несколько факторов, которые принесут реальную выгоду от реализации проекта простым гражданам.

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