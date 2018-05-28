Каждый четвертый продаваемый в РФ автомобиль является отечественным

Эксперты аналитического агентства «Автостат» выяснили, что каждый четвертый продаваемый автомобиль в России — отечественной марки.

Больше всего таких машин традиционно реализует «АвтоВАЗ». С января по март продажи Lada составили 109,8 тыс. экземпляров, показав рост на 25%. Вторую позицию занимает ГАЗ, продажи которого составили 17,1 тыс. единиц и выросли на 10%. На третьем месте автомобили УАЗ, которых было продано 10,8 тыс. штук, что на 17% меньше, чем в прошлом году.

В апреле 2018 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 444,1 тыс. единиц, что на 4,6% ниже результата годичной давности. Согласно «Автостату», лидером российского вторичного рынка является Lada, на долю которой пришлось 26% от общего объема — 115,4 тыс. штук.