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Назван топ-10 самых популярных автомобилей в Москве

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Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев
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Автомобиль KIA Rio возглавила рейтинг самых популярных машин в Москве. Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат».

В первом квартале 2018 года москвичи приобрели 4,537 тыс. штук таких автомобилей. На втором месте по продаваемости оказался седан Hyundai Solaris – его купили 3,162 тыс. раз. Замыкает топ-3 корейский внедорожник HyundaiCreta, хозяевами которого в первом квартале текущего года стали 2,654 тыс. человек.

Четвертая и пятая строчки рейтинга достались Volkswagen: седан Polo и паркетник Tiguan соответственно. Шестую и седьмую заняла марка Skoda: модели Octavia и Rapid, сообщает телеканал «360».

В топ-10 самых продаваемых в столице автомобилей вошли также Renault Kaptur, KIA Sportage и Nissan X-Trail. Всего с января по апрель в Москве было продано 72,220 тыс. легковых машин, что на 15% больше, чем в аналогичный период 2017 года.

17 мая «Автостат» назвал топ-10 самых популярных в России машин с кузовом универсал.

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