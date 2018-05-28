Южный не прошел во второй круг Roland Garros

Российский теннисист Михаил Южный не смог пробиться во второй круг турнира Roland Garros. В матче Открытого чемпионата Франции он уступил представителю Туниса Малеку Жазири со счетом 6:2, 2:6, 2:6, 6:3, 2:6.

В следующем круге Жазири встретится с французом Ришаром Гаске или с итальянцем Андреасом Сеппи, информирует «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что россиянин Карен Хачанов в первом круге одержал победу над австрийцем Андресом Хайдер-Маурером со счетом 7:6 (7:0), 6:3, 6:3.

Roland Garros является одним из четырех турниров «Большого шлема». Соревнование проводится на грунтовом покрытии в Париже, а общий призовой фонд составляет €39,2 млн.