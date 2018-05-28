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Касаткина прошла во второй круг Roland Garros

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Фото: REUTERS/Christian Hartmann
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Российская теннисистка Дарья Касаткина вышела во второй круг турнира Roland Garros. В матче с эстонкой Каей Канепи она одержала победу со счетом 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 9 минут.

Во втором круге россиянка сыграет с победителем пары Татьяна Мария — Кирстен Флипкенс, пишет «Спорт-Экспресс».

Соревнования Roland Garros проводятся на открытых грунтовых кортах во Франции. Это один из четырех турниров «Большого шлема». Его общий призовой фонд составляет €39 млн.

Ранее Касаткина сохранила за собой 14-е место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Анастасия Павлюченкова поднялась на 28-ю строчку, а Мария Шарапова опустилась с 29-й на 30-ю позицию.

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