СМИ сообщили о перехвате российскими Су-34 израильских истребителей

Российские истребители-бомбардировщики Су-34, возможно, провели сопровождение двух истребителей F-16 ВВС Израиля в небе над Ливаном.

Как сообщает The Times of Israel, израильские самолеты в итоги изменили курс.

Издание разместило видео с двумя российскими самолетами в небе над ливанским Триполи, однако израильских самолетов на нем не видно.

Ни Москва, ни Израиль не подтвердили данные о перехвате.

Согласно отчетам, с которыми ознакомились израильские СМИ, истребители ВКС РФ, возможно, участвовали в учениях над Средиземным морем, но были вынуждены войти в воздушное пространство Ливана для посадки из-за плохой погоды.

Ливанское агентство AMN в свою очередь сообщило, что российские военные самолеты впервые за месяц вошли из Сирии в воздушное пространство Ливана.

С какой целью истребители пересекли границу, неизвестно.